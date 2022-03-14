Стоматолог предупредила о влиянии коронавируса на зубы и десны

После перенесённого коронавируса у людей часто появляются проблемы с зубами и полостью рта. Об этом рассказала врач – стоматолог-терапевт высшей категории Наталия Кадькалова.

По ее словам, спектр заболеваний может быть разнообразным. Лечение пациентов, у которых проблемы с зубами начались после инфицирования COVID-19, занимает значительно больше времени, добавила Кадькалова.

Медик отметила в интервью радио Sputnik, что основное, на что влияет коронавирус, — это микроциркуляция в деснах. Помимо этого, пациенты жалуются на долгое заживление десен после хирургического вмешательства.

Нередко у таких пациентов расходятся швы, из-за чего хирургические манипуляции приходится вовсе откладывать.

Напомним, врачи также рекомендуют отложить косметические процедуры на месяц после COVID.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у переболевших COVID-19 после выздоровления могут развиться некоторые заболевания, которые не поддаются лечению и остаются навсегда. Одним из самых распространенных последствий после заражения коронавирусом является сахарный диабет первого и второго типа. Об этом свидетельствуют последние исследования.