Четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Тосно

В Тосненском районе Ленобласти выпала из окна четырехлетняя девочка. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 13 марта в одном из домов по улице Радищева. Установлено, что девочка выпала из окна квартиры на 3-ем этаже по недосмотру матери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, малышку госпитализировали в медицинское учреждение с переломом основания черепа, ребер, множественными ушибами.

Известно, что семья не полная, благополучная, на профилактическом учёте не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге двое подростков упали из окна девятиэтажки и разбились насмерть. Погибших обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали карету скорой помощи. Несмотря на то, что реанимация прибыла в считанные минуты, спасти ни молодого человека, ни девушку не удалось.