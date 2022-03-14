Четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Тосно

Четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Тосно
Ребенок выпал из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Тосненском районе Ленобласти выпала из окна четырехлетняя девочка. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 13 марта в одном из домов по улице Радищева. Установлено, что девочка выпала из окна квартиры на 3-ем этаже по недосмотру матери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, малышку госпитализировали в медицинское учреждение с переломом основания черепа, ребер, множественными ушибами.

Известно, что семья не полная, благополучная, на профилактическом учёте не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге двое подростков упали из окна девятиэтажки и разбились насмерть. Погибших обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали карету скорой помощи. Несмотря на то, что реанимация прибыла в считанные минуты, спасти ни молодого человека, ни девушку не удалось.

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