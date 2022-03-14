В Подпорожье на лестничной клетке обнаружили уборщицу с ножевым

В Подпорожье на лестничной клетке обнаружили уборщицу с ножевым. Фото: "Яндекс.Карты"

В Подпорожье на лестничной клетке обнаружили уборщицу с ножевым. Фото: "Яндекс.Карты"

В воскресенье, 13 марта, в Подпорожье с тяжелым ножевым ранением госпитализировали уборщицу. Предположительно, инцидент произошел во время конфликта за совместным распитием спиртных напитков с 70-летним гражданином в его квартире.

В тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ранением печени из квартиры по улице Конституции, дом 5а, в Подпорожскую городскую больницу была госпитализирована 47-летняя гражданка, работающая уборщицей в ООО «ЖК». Как стало известно Gazeta.SPB, предполагается, что женщина пребывала в гостях у неработающего подозреваемого в причастности к происшествию мужчины и распивала с ним спиртные напитки. После, вспыхнула ссора, и мужчина ударил женщину ножом. Все произошло около 16:00.

С места происшествия изъяли следы пальцев рук, 4 ножа, смывы вещества бурого цвета и одежду потерпевшей. В воскресенье было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В ночь на 14 марта был задержан и помещен в ИВС подозреваемый мужчина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Санкт-Петербурга, предположительно, 41-летний мужчина избил руками свою сожительницу, в результате чего она попал в больницу, где и скончалась.