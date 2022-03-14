Избитая сожителем в Невском районе петербурженка скончалась в больнице

В Невском районе Петербурга, предположительно, 41-летний мужчина избил руками свою сожительницу, в результате чего она попал в больницу. Там пострадавшая и скончалась на следующий день после произошедшего.

Все произошло 12 марта. Как стало известно Gazeta.SPB, Женщина поступила в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе около 16:20 из своей квартиры по улице Кржижановского, 3, корпус 2 с ЗЧМТ, УГМ, отеком дислокации головного мозга, острым коронарным синдромом в состоянии средней тяжести. В ночь на 13 марта около 01:00 тридцатичетырехлетняя женщина скончалась в больнице.

Выяснилось, что 10 марта около 19:00 часов сожитель женщины избил ее руками в результате внезапно возникшей ссоры после совместного распития спиртных напитков. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Луге бытовой конфликт закончился чуть не закончился для местной жительницы смертью. Мужчина сбросил ее с балкона четвертого этажа.