Мужчина сбросил девушку с балкона во время ссоры в Луге

Мужчина сбросил девушку с балкона во время ссоры в Луге
Девушка осталась жива, но получила серьёзные травмы. Фото: pixabay

Бытовой конфликт в Луге закончился чуть не закончился для местной жительницы смертью. Мужчина сбросил ее с балкона четвертого этажа.

Инцидент произошел 13 марта. Около 14:30 в полицию поступило сообщение о том, что с 4 этажа дома № 15/257 в Луге-3 выпала девушка. Прибывшие на место правоохранители выяснили, 28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, скинул свою 27-летнюю подругу с балкона.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, девушка о получила серьёзные травмы. Её доставили в больницу в тяжелом состоянии с переломом позвоночника и левого плеча, а также с ушибом внутренних органов.

Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство. Известно, что ранее он уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе Ленобласти выпала из окна четырехлетняя девочка. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

госпитализация задержание луга


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Граждане РФ смогут обменять наличную валюту на золотые слитки
В России могут зафиксировать цены на продукты питания
Грузовой поезд сбил мужчину в Ленобласти
Госпиталь «Ленэкспо» выписывает последних пациентов и с 15 марта ...
Песков: Россия сможет минимизировать последствия санкций
В Кремле рассказали, когда Facebook и Instagram вернутся в Россию
«Остались без денег»: санкции заставляют страдать ...
Соцсеть «Одноклассники» фиксируют рекордный приток новой аудитории