Мужчина сбросил девушку с балкона во время ссоры в Луге

Бытовой конфликт в Луге закончился чуть не закончился для местной жительницы смертью. Мужчина сбросил ее с балкона четвертого этажа.

Инцидент произошел 13 марта. Около 14:30 в полицию поступило сообщение о том, что с 4 этажа дома № 15/257 в Луге-3 выпала девушка. Прибывшие на место правоохранители выяснили, 28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, скинул свою 27-летнюю подругу с балкона.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, девушка о получила серьёзные травмы. Её доставили в больницу в тяжелом состоянии с переломом позвоночника и левого плеча, а также с ушибом внутренних органов.

Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство. Известно, что ранее он уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе Ленобласти выпала из окна четырехлетняя девочка. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.