В Выборгском районе пенсионер получил удар ножом в спину от жены

В Выборгском районе пенсионер получил удар ножом в спину от жены. Фото: pixabay

В Выборгском районе пенсионер получил удар ножом в спину от жены. Фото: pixabay

В ночь с 12 на 13 марта в экстренные службы поступило сообщение о ножевом ранении на улице Гагарина 45-71 в Выборге.

Около 02:04 часов ночи 13 марта на место происшествия прибыли правоохранительные органы и обнаружили жену пострадавшего пенсионера, которая и была задержана «по горячим следам» Как стало известно Gazeta.SPB, 56-летняя женщина нанесла удар ножом в спину своего мужа, пенсионера 1964 года рождения.

Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с проникающим открытым ранением задней стенки грудной клетки.

С места преступления изъято 6 ножей и смывы вещества бурого цвета. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине назначены подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Подпорожье с тяжелым ножевым ранением госпитализировали женщину. Предположительно, инцидент произошел во время конфликта за совместным распитием спиртных напитков.