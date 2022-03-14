Рестораторы Петербурга готовятся переписать меню из-за роста цен на продукты

Петербургские рестораторы столкнулись с колоссальным ростом цен на импортные продукты из-за санкций. Поэтому привычное меню в заведениях общепита может вскоре претерпеть изменения.

Цены на импортные продукты уже подскочили на 30-50%, пишет «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что подорожать могут и отечественные ингредиенты. Это вынудит рестораторов переписать меню, иначе заведения просто обанкротятся, считают специалисты. По прогнозам экспертов, цены блюд в петербургских ресторанах вырастут на 10-20%.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц спрогнозировал, что в ближайшие три месяца в России продолжится рост цен на продукты. Экономист заявил, что в российские магазины приходится завозить очень много импортных продуктов, чтобы полки не пустовали. Но для населения это куда страшнее высоких цен.