В Москве с 15 марта отменят масочный режим

В Москве с завтрашнего дня отменяется масочный режим. Об этом сообщил мэр Москвы в своем блоге.

Он отметил, что такой шаг позволяет сделать стабильное улучшение эпидемиологической ситуации.

По словам Собянина, в сложившейся ситуации такое решение поддержит бизнес, который испытывает «санкционное давление».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у переболевших COVID-19 после выздоровления могут развиться некоторые заболевания, которые не поддаются лечению и остаются навсегда. У 15% россиян из 100%, перенесших новую болезнь, одним из главных постковидных последствий становится развитие сахарного диабета. При этом среди этих 15 избранных — у 2% диабет начал прогрессировать из-за коронавируса.