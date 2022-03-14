В Москве с 15 марта отменят масочный режим

В Москве с 15 марта отменят масочный режим
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: сайт Президента России

В Москве с завтрашнего дня отменяется масочный режим. Об этом сообщил мэр Москвы в своем блоге.

Он отметил, что такой шаг позволяет сделать стабильное улучшение эпидемиологической ситуации.

По словам Собянина, в сложившейся ситуации такое решение поддержит бизнес, который испытывает «санкционное давление».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у переболевших COVID-19 после выздоровления могут развиться некоторые заболевания, которые не поддаются лечению и остаются навсегда. У 15% россиян из 100%, перенесших новую болезнь, одним из главных постковидных последствий становится развитие сахарного диабета. При этом среди этих 15 избранных — у 2% диабет начал прогрессировать из-за коронавируса.

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