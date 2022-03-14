В России могут зафиксировать цены на продукты питания

В России могут зафиксировать цены на продукты питания
В России могут зафиксировать цены на продукты питания. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Правительство России может установить фиксированные цены на продукты питания.

В России могут прибегнуть к фиксированным ценам на продукты в магазинах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на видео с с заявлением замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, который озвучил соответствующее предположение в ходе совещания с металлургическими компаниями и металлотрейдерами.

Отмечается, что у Минпромторга есть полномочие к установке фиксированных цен на продукты питания, при этом ведомство ни разу им не пользовалось.

«Может быть, по продуктам питания придется этим воспользоваться», — заявил Евтухов.

Эксперт напомнил ситуацию с фасовщиками сахара, придерживающих продукцию на складах. Как стало известно, проблемы возникли из-за того, что фасовщики, которые должны поставлять сахар в сети, забирают продукцию на склад и ждут повышения ее цены на половину.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские рестораторы столкнулись с сильным ростом цен на импортные продукты из-за санкций, в связи с этим привычное меню в заведениях общепита может вскоре претерпеть изменения.

виктор евтухов минпромторг Россия цены на продукты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Петербурга отклонил апелляцию по делу Дома книги
Названы опасные болезни, которые часто появляются после коронавируса
Заболеваемость COVID в России снизилась более чем на 40% за неделю
Рестораны и кинотеатры Петербурга начнут работать в ночное время с 18 марта
Bosch приостанавливает производство бытовой техники в Петербурге
Мужчина не заметил поезда и погиб прямо в районе станции «Обухово»
Стало известно, когда россиянам поднимут пенсии из-за роста цен
«Сэтл Строй» стала ведущей петербургской компанией в рейтинге ...