В России могут зафиксировать цены на продукты питания

В России могут зафиксировать цены на продукты питания. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В России могут зафиксировать цены на продукты питания. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Правительство России может установить фиксированные цены на продукты питания.

В России могут прибегнуть к фиксированным ценам на продукты в магазинах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на видео с с заявлением замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, который озвучил соответствующее предположение в ходе совещания с металлургическими компаниями и металлотрейдерами.

Отмечается, что у Минпромторга есть полномочие к установке фиксированных цен на продукты питания, при этом ведомство ни разу им не пользовалось.

«Может быть, по продуктам питания придется этим воспользоваться», — заявил Евтухов.

Эксперт напомнил ситуацию с фасовщиками сахара, придерживающих продукцию на складах. Как стало известно, проблемы возникли из-за того, что фасовщики, которые должны поставлять сахар в сети, забирают продукцию на склад и ждут повышения ее цены на половину.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские рестораторы столкнулись с сильным ростом цен на импортные продукты из-за санкций, в связи с этим привычное меню в заведениях общепита может вскоре претерпеть изменения.