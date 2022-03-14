Эксперт рассказал, как Россия обойдет дефолт

В минфине подтвердили, что, несмотря на жесткую политику недружелюбно настроенных стран, у России достаточно денег для расчетов с кредиторами. Фото: Pixabay

В минфине подтвердили, что, несмотря на жесткую политику недружелюбно настроенных стран, у России достаточно денег для расчетов с кредиторами. Фото: Pixabay

Экономист полагает, что технического дефолта в РФ не будет. Несмотря на политику западных стран, государство придерживается «остроумнейшего пути», который позволит стабилизировать экономику.

При помощи заморозки валютных активов Банка России США и Европа надеются спровоцировать технический дефолт в стране, утверждает финансовый аналитик Михаил Беляев. У него есть основания полагать, что тактика российских властей тщательно продумана, а значит, столь масштабных последствий санкции не повлекут, пишет Лента.ру.

Запад полагает, что после дефолта можно будет сделать в отношении России «дополнительные выводы» о ее неплатежеспособности. При этом экономист отмечает, что размер внешнего долга в РФ равен 20 процентам ВВП. В сравнении с европейскими государствами это немного. Например, в Италии данный показатель превышает 150 процентов. В целом репутация РФ как заемщика не вызывает сомнений.

Безусловно, заморозка заграничных счетов Банка России создает ряд сложностей. Однако власти решили прибегнуть к «остроумнейшему пути» и создавать некие счета в рублях. Этим РФ может подтвердить свою платежеспособность. А если государства не захотят, чтобы им платили рублями, им придется разблокировать валютные депозиты.

Кандидат экономических наук поясняет, что дефолт напрямую не связан с девальвацией, а лишь говорит о неспособности страны платить по долгам.

Ранее министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что, несмотря на жесткую политику недружелюбно настроенных стран, у России достаточно денег для расчетов с кредиторами.