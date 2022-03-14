Эксперт рассказал, как Россия обойдет дефолт

Эксперт рассказал, как Россия обойдет дефолт
В минфине подтвердили, что, несмотря на жесткую политику недружелюбно настроенных стран, у России достаточно денег для расчетов с кредиторами. Фото: Pixabay

Экономист полагает, что технического дефолта в РФ не будет. Несмотря на политику западных стран, государство придерживается «остроумнейшего пути», который позволит стабилизировать экономику.

При помощи заморозки валютных активов Банка России США и Европа надеются спровоцировать технический дефолт в стране, утверждает финансовый аналитик Михаил Беляев. У него есть основания полагать, что тактика российских властей тщательно продумана, а значит, столь масштабных последствий санкции не повлекут, пишет Лента.ру.

Запад полагает, что после дефолта можно будет сделать в отношении России «дополнительные выводы» о ее неплатежеспособности. При этом экономист отмечает, что размер внешнего долга в РФ равен 20 процентам ВВП. В сравнении с европейскими государствами это немного. Например, в Италии данный показатель превышает 150 процентов. В целом репутация РФ как заемщика не вызывает сомнений.

Безусловно, заморозка заграничных счетов Банка России создает ряд сложностей. Однако власти решили прибегнуть к «остроумнейшему пути» и создавать некие счета в рублях. Этим РФ может подтвердить свою платежеспособность. А если государства не захотят, чтобы им платили рублями, им придется разблокировать валютные депозиты.

Кандидат экономических наук поясняет, что дефолт напрямую не связан с девальвацией, а лишь говорит о неспособности страны платить по долгам.

Ранее министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что, несмотря на жесткую политику недружелюбно настроенных стран, у России достаточно денег для расчетов с кредиторами.

антироссийские санкции банк россии валюта девальвация деньги дефолт кредиторы минфин рубли


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Петербурга отклонил апелляцию по делу Дома книги
Названы опасные болезни, которые часто появляются после коронавируса
Заболеваемость COVID в России снизилась более чем на 40% за неделю
Рестораны и кинотеатры Петербурга начнут работать в ночное время с 18 марта
Bosch приостанавливает производство бытовой техники в Петербурге
Мужчина не заметил поезда и погиб прямо в районе станции «Обухово»
Стало известно, когда россиянам поднимут пенсии из-за роста цен
«Сэтл Строй» стала ведущей петербургской компанией в рейтинге ...