Чиновников Ленобласти возмутили цены на сахар, но не на овощи

Жители Ленобласти пожаловались губернатору региона Александру Дрозденко на рост цен в магазинах. В частности, местные жители выразили недовольство стоимостью сахара и овощей.

Представители Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти признали, что в магазинах региона создан искусственный дефицит из-за повышенного и необоснованного спроса на сахар. По словам чиновников, сложившейся ситуацией пользуются недобросовестные перекупщики, сообщает Peterburg2.

А наблюдаемый рост цен на овощи в магазинах в Комитете назвали «сезонным». Жителям Ленобласти порекомендовали по вопросам необоснованного роста цен на товары, а также по вопросам их наличия в магазинах обращаться на горячую линию антимонопольной службы.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 4 марта, в Северной столице может начать свою работу горячая линия для жалоб на рост цен. У петербуржцев появится возможность пожаловать на необоснованно завышенные цены. С 4 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приняло решение заниматься вопросом повышенных цен.

Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц спрогнозировал, что в ближайшие три месяца в России продолжится рост цен на продукты. Экономист заявил, что в российские магазины приходится завозить очень много импортных продуктов, чтобы полки не пустовали. Но для населения это куда страшнее высоких цен.