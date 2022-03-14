Чиновников Ленобласти возмутили цены на сахар, но не на овощи

Чиновников Ленобласти возмутили цены на сахар, но не на овощи
Диетолог советует отказаться от сахара. Фото: Pixabay

Жители Ленобласти пожаловались губернатору региона Александру Дрозденко на рост цен в магазинах. В частности, местные жители выразили недовольство стоимостью сахара и овощей.

Представители Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти признали, что в магазинах региона создан искусственный дефицит из-за повышенного и необоснованного спроса на сахар. По словам чиновников, сложившейся ситуацией пользуются недобросовестные перекупщики, сообщает Peterburg2.

А наблюдаемый рост цен на овощи в магазинах в Комитете назвали «сезонным». Жителям Ленобласти порекомендовали по вопросам необоснованного роста цен на товары, а также по вопросам их наличия в магазинах обращаться на горячую линию антимонопольной службы.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 4 марта, в Северной столице может начать свою работу горячая линия для жалоб на рост цен. У петербуржцев появится возможность пожаловать на необоснованно завышенные цены. С 4 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приняло решение заниматься вопросом повышенных цен.

Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц спрогнозировал, что в ближайшие три месяца в России продолжится рост цен на продукты. Экономист заявил, что в российские магазины приходится завозить очень много импортных продуктов, чтобы полки не пустовали. Но для населения это куда страшнее высоких цен.

ленобласть овощи сахар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Петербурга отклонил апелляцию по делу Дома книги
Названы опасные болезни, которые часто появляются после коронавируса
Заболеваемость COVID в России снизилась более чем на 40% за неделю
Рестораны и кинотеатры Петербурга начнут работать в ночное время с 18 марта
Bosch приостанавливает производство бытовой техники в Петербурге
Мужчина не заметил поезда и погиб прямо в районе станции «Обухово»
Стало известно, когда россиянам поднимут пенсии из-за роста цен
«Сэтл Строй» стала ведущей петербургской компанией в рейтинге ...