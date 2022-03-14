На чердаке жилого дома на Петроградской нашли гранату

Боеприпас вывезли на полигон. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Боеприпас вывезли на полигон. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Советскую наступательную ручную гранату времен войны нашли на Барочной улице в Петербурге.

Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 14 марта.

Во время проведения строительных работ на чердаке жилого дома на Барочной улице в Петроградском районе Северной столицы нашли интересный предмет. Он был поход на боеприпас.

К месту выехали специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии. Оказалось, что это советская наступательная ручная граната РГД-5 в состоянии коррозии.

После находку вывезли на полигон, чтобы уничтожить.

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