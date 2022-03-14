На чердаке жилого дома на Петроградской нашли гранату

Советскую наступательную ручную гранату времен войны нашли на Барочной улице в Петербурге.
Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 14 марта.
Во время проведения строительных работ на чердаке жилого дома на Барочной улице в Петроградском районе Северной столицы нашли интересный предмет. Он был поход на боеприпас.
К месту выехали специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии. Оказалось, что это советская наступательная ручная граната РГД-5 в состоянии коррозии.
После находку вывезли на полигон, чтобы уничтожить.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетителей Эрмитажа в Петербурге срочно эвакуировали из-за «минирования» музея.