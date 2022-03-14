Эксперт рассказал, что будет с Западом без российских металлов и удобрений

По словам специалиста, Западу будет сложно без металла и удобрений РФ. Фото: Pexels

По словам специалиста, Западу будет сложно без металла и удобрений РФ. Фото: Pexels

Специалист объяснил, что грозит странам Запада без металлов и удобрений России.

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н. Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова заявила, что Западу не выжить без нашего металла и удобрений, передает агентство «Прайм».

Эксперт считает, что возможное ограничение или запрет на экспорт удобрений может нарушить устойчивое положение не только европейского, но и всего в целом мирового продовольственного рынка. Таким образом может возникнуть дефицит и увеличение стоимости некоторых продуктов.

Россия находится в топе-5 ведущих мировых производителей удобрений. Кроме того, две трети продукции страны экспортируется за границу.

Максакова отметила, что на долю России приходится примерно 10-12 процентов мирового экспорта никеля, 13 процентов титана и 40 процентов палладия.

К слову, если запретить доставлять зарубеж палладий, то может быть дестабилизирована ситуация с европейским автомобилестроением. Потому как этот металл является неотъемлемой частью чуть ли не каждой машины. Его используют при создании катализаторов, предназначенных для очистки выхлопных газов.

Плюс ко всему, табу на экспорт никеля и кобальта может увеличить издержки производства электромобилей

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам главы Министерства финансов Антона Силуанова, заморожена половина золотовалютных резервов Российской Федерации. Также Силуанов отметил, что частично резервы находятся китайской валюте. Однако страны запада давят на КНР, чтобы те ограничили для РФ доступ к резервам.