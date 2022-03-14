У петербурженки украли интимные снимки после ремонта телефона

Девушка сдала в ремонт свой мобильный.
Как сообщает 78.ru, 20-летнюю жительницу Петербурга начали шантажировать. Похититель грозился распространить фотографии, если девушка не заплатит 8 тыс. рублей.
Однако гражданка не поддалась на провокации и теперь инцидентом занимаются правоохранительные органы.
Пострадавшая предполагает, что украсть фото могли работники сервисного центра, куда петербурженка недавно сдала свой телефон. После этого у нее взломали страницу в социальной сети и начали рассылать друзьям сообщения с просьбой о перечислении денег под разными предлогами.
Кроме того, потерпевшей начали приходить сообщения от неизвестного. Злоумышленник прислал ее паспортные данные и обнаженные фотографии. За сохранность украденного человек просил 8 тыс. рублей.
Петербурженка не стала отправлять деньги, а обратилась к стражам порядка.
К слову в сервисе уверяют, что никакого отношения к случившему не имеют. Ведь центр выполняет свою работу качественно, на протяжении 10 лет.
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