Составлен ТОП-10 Telegram-каналов Ленобласти, публикующих самое интересное и важное

Telegram-каналы в последнее время становятся все более востребованными, особенно в связи с недавними ограничениями Роскомнадзора на некоторые социальные сети для россиян. Online47 подготовил топ-10 оперативных Telegram-каналов Ленинградской области, которые держат в курсе событий региона.

Лидером рейтинга стал блог главы 47-го региона Александра Дрозденко. В нем губернатор отвечает на вопросы жителей, рассказывает о решениях властей и делится снимками «перелетных котов».

Вторую строчку списка занял канал «Тайны Ленинградского двора». Его авторы следят за политической жизнью и высказываются о ней «без купюр».

Топ-3 замыкает Telegram-канал издания Online47. Подписчики канала получают оперативную, точную и ясную информацияю как о регионе, так и о мире в целом.

В рейтинг также попали такие каналы, как «Пул №47», «ЛенТВ24», «Трудовые будни», «Соцзащита Ленобласти», «ДоЛОги», «47news» и «Деловой дайджест Ленинградской области».

Напомним, 14 марта доступ к социальной сети Instagram официально заблокирован на территории России. При этом некоторые пользователи начали жаловаться на блокировку чуть раньше обозначенного срока. Ограничения касаются всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp. В пятницу, 11 марта, Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки Instagram 14 марта на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минцифры обратилось к госорганам с предложением завести аккаунты в Telegram и во «ВКонтакте».