Российским госорганам предложили сидеть во «ВКонтакте» и Telegram

Российским госорганам предложили сидеть во &#171;ВКонтакте&#187; и Telegram
Российским госорганам предложили сидеть во "ВКонтакте" и Telegram. Фото: pixabay

Минцифры обратилось к госорганам с предложением завести аккаунты в Telegram и во «ВКонтакте».

Российским госорганам предложили на всякий случай завести аккаунты в Telegram и во «ВКонтакте». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что в настоящее время большая часть сайтов размещается на непрофессиональных площадках. При этом «Яндекс», «Ростелеком» и VK могут предоставить свои публичные «облака» для максимального скорого переезда сайтов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минцифры Российской Федерации займется подготовкой первоочередных мер по защите информационной инфраструктуры. В ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что на сегодняшний день в приоритете быстрое реагирование и противодействие информационным атакам.

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