В России подготовят меры по защите информационной инфраструктуры

В России подготовят меры по защите информационной инфраструктуры. Фото: pixabay

В России подготовят меры по защите информационной инфраструктуры. Фото: pixabay

Минцифры России займется подготовкой первоочередных мер по защите информационной инфраструктуры.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России подготовить меры по защите информационной инфраструктуры страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат зампредседателя правительства РФ.

В ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти Чернышенко отметил, что на сегодняшний день в приоритете быстрое реагирование и противодействие информационным атакам.

«Необходимая инфраструктура должна оперативно масштабироваться, обеспечивая систему защиты», — заявил вице-премьер.

Кроме того, Чернышенко подчеркнул, что необходимо организовывать мероприятия и определять в регионах, а также в федеральном органе ответственных подразделений по борьбе с киберугрозами.

Вице-премьер заключил, что разработаны меры поддержки IT-отрасли. Минцифры уже поручили организовать сбор информации, статистики по эффективности их использования для оценки необходимой поддержки отрасли.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские операторы сотовой связи зафиксировали новый вид спам-звонков и смс из-за границы с просьбами о помощи.