Операторы сотовой связи в России предупредили о спам-звонках из-за рубежа

Российские операторы сотовой связи зафиксировали новый вид спам-звонков и смс из-за рубежа с просьбами о помощи.

Новый вид спама исходит из-за границы, при этом пока проблема не массовая, но, тем не менее, такие звонки уже были зафиксированы операторами. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний.

«Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам», — заявили в пресс-службе МТС.

Также отмечались и сообщения с различными призывами, после чего проблема была решена самим оператором.

В пресс-службе оператора Tele2 также отметили подозрительные звонки. Отмечается, что используются подменные номера из-за границы. При этом компания обрабатывает нецелевые звонки аналогично голосовому спаму и мошенническим вызовам. В личном кабинете пользователи предупреждаются о новом виде нежелательных звонков.

В «Мегафоне» также ведется работа по блокировке всех нежелательных вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские власти задумались о том, чтобы отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения из тех стран, которые поддержали санкции. Это связано с санкциями Запада.