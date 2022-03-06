Операторы сотовой связи в России предупредили о спам-звонках из-за рубежа

Операторы сотовой связи в России предупредили о спам-звонках из-за рубежа
Операторы сотовой связи в России предупредили о спам-звонках из-за из-за рубежа. Фото: pixabay

Российские операторы сотовой связи зафиксировали новый вид спам-звонков и смс из-за рубежа с просьбами о помощи.

Новый вид спама исходит из-за границы, при этом пока проблема не массовая, но, тем не менее, такие звонки уже были зафиксированы операторами. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний.

«Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам», — заявили в пресс-службе МТС.

Также отмечались и сообщения с различными призывами, после чего проблема была решена самим оператором.

В пресс-службе оператора Tele2 также отметили подозрительные звонки. Отмечается, что используются подменные номера из-за границы. При этом компания обрабатывает нецелевые звонки аналогично голосовому спаму и мошенническим вызовам. В личном кабинете пользователи предупреждаются о новом виде нежелательных звонков.

В «Мегафоне» также ведется работа по блокировке всех нежелательных вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские власти задумались о том, чтобы отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения из тех стран, которые поддержали санкции. Это связано с санкциями Запада.

звонки мошенники операторы связи Россия спам


 

Новости партнеров
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Ещё на Gazeta.SPb
Операторы сотовой связи в России предупредили о спам-звонках из-за рубежа
Россиянам рассказали, что нужно сделать, чтобы дополнительно получить по 13 ...
Эксперт допустил, что рост ставок по вкладам в России продолжится
Университет Хопкинса: на утро 6 марта по всему миру от COVID-19 скончалось ...
Ранним утром воскресенья в Невском районе гаражи тушили около двух часов
Самолет «Уральских авиалиний» с россиянами задержали в египетском ...
В воскресенье утром Петербург отдыхает: аварий и пробок на дорогах нет
Ремонт путей от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта могут ...