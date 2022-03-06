На фоне санкций в России могут легализовать использование пиратских программ

На фоне санкций в России могут легализовать использование пиратских программ. Фото: unsplash

На фоне санкций в России могут легализовать использование пиратских программ. Фото: unsplash

На фоне санкций Запада российские власти задумались о том, чтобы отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения из тех стран, которые поддержали санкции.

В России могут легализовать использование пиратского ПО. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».

В соответствующем документе утверждается, что в случае крайней необходимости возможно использование патентированного программного обеспечения без согласия патентообладателя.

Также в Минцифры рассказали, что тут речь идет не о любых пиратских программах, а только о тех, которым в России аналогов не найти. В ведомстве подчеркнули, что идет выступление за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минцифры решил предложить разрешить мобильным операторам в России увеличить цены на фоне западных санкций.