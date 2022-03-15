Боевую технику Росгвардии представят в Петербурге на выставке «Экспотехностраж»

Боевая и спецтехника Северо-Западного округа Росгвардии примет участие в выставке «Экспотехностраж».

Мероприятие пройдет в Петербурге с 16 по 18 марта. Вооружение разработано на 80 предприятиях ОПК. Технику уже доставили в город.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», на экспозиции будут представлены образцы отечественного вооружения, разведки, связи, индивидуальной бронезащиты.

Посетители смогут увидеть бронированные автомобили «Тигр», «Патруль-А», «Федерал», передвижной комплекс обезвреживания взрывоопасных объектов ОМОНа Росгвардии, а также перспективные образцы боевой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице масочный режим никто не отменял. Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, пандемия коронавируса еще не закончилась, в связи с этим в городе на Неве остается обязательным использовать средства индивидуальной защиты.