Движение от «Петроградской» до «Купчино» приостановили из-за падения человека на пути

Движение от "Петроградской" до "Купчино" приостановили из-за падения человека на пути. Фото: Baltphoto

Движение от "Петроградской" до "Купчино" приостановили из-за падения человека на пути. Фото: Baltphoto

Во вторник, 15 марта, на синей ветке петербургского метрополитена человек упал на пути.

Движение было временно приостановлено от станции метро «Петроградская» до станции «Купчино». Все произошло около 13:08. Об этом сообщили в Telegram-канале «Метро Петербурга».

На участке синей ветки «Купчино» — «Петроградская» сегодня днем поезда ходили с увеличенным интервалом, а между станциями «Петроградская» и «Купчино» движение было полностью остановлено. Отмечается, что инцидент случился на станции «Невский проспект».

В 13:25 пресс-служба метрополитена сообщила, что движение по линии 2 осуществляется в полном объеме. При этом говорилось, что пассажир жив, но уже позже как передает «ДП» информация была отредактирована, — дополнение про пассажира исчезло. Очевидец с места происшествия рассказал, что на платформе станции «Невский проспект» лежал труп, а рядом на стене виднелись следы крови.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 марта около 15 часов дня неизвестный напал на мужчину рядом со станцией метро.