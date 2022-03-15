Россиян предупредили о подорожании сладостей в среднем до 25-30%

Крупным торговым сетям в России начали приходить уведомления от производителей кондитерских изделий, в которых они требуют поднять отпускные цены на товары.

В среднем повышение цены на сладости в России может составить до 25%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров, а также на представителя альянса «Восточный союз».

Уведомления о повышении цен на сладости поставщики отправили практически одновременно, при этом один из источников утверждает, что стоимость российских кондитерских изделий вырастет больше, чем зарубежным. Причину такого разделения информатор назвать затруднился.

Представитель сети «Верный» рассказал, что производители обратились с просьбой поднять цены на 10-50%. Так, уже с 1 апреля Mondelez, — например, такие бренды как «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, Milka уже второй раз за год хочет увеличить цены своей продукции на 15-20%, а Mars, в свою очередь, может остановиться на повышении в 10%. Ferrero Rocher могут подорожать на 20%.

Продукция компаний может увеличиться в цене еще больше. Компания KDV -«Чио Рио», — с начала 2022 года запросила увеличение закупочных цен на 67%, ГК «Черноголовка», к которой относятся Fantola и «Савинов» отправила запрос на 20% повышения. Цены на весовые конфеты объединение «Славянка» могут повыситься на 20% с 21 марта.

Представитель «Верного» также отметил, что «Объединенные кондитеры», куда входят «Красный Октябрь», «Кондитерский концерн Бабаевский», «Рот Фронт», может повторно поднять цены на 18%, хотя до этого уже увеличили стоимость на 10%. При этом на запросы издания представители самих компаний пока ответов не дали.

Повышение цены объясняется тенденцией к увеличению себестоимости товаров на фоне роста курсов валют из-за введенных в отношении России санкций.

Гендиректор кондитерской фабрики Faretti Глеб Козлов подчеркнул, что за последние десять дней сахарная пудра выросла в цене на 82%, какао подорожало на 60%, а фруктовые и сливочные начинки стали стоить дороже на 30 и 90 процентов соответственно. Кроме того, производители сахара стали чаще отказывать по поводу отгрузки предприятиям. Специалист информировал, что массовое подорожание сладостей может быть заметно в конце марта — начале апреля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Ленобласти пожаловались на рост цен в магазинах. В частности, недовольство коснулось стоимости сахара и овощей.