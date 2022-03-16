Ажиотажный спрос обеспечивает торговым сетям в России рекордную выручку

Рост продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса в розничных сетях за неделю с 28 февраля по 6 марта составил 7,5%. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Рост продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса в розничных сетях за неделю с 28 февраля по 6 марта составил 7,5%. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

На фоне ситуации на Украине и санкций против России у торговых сетей более чем в два раза выросли продажи продуктов и товаров повседневного спроса.

Аналитики NielsenIQ сообщили, что ажиотажный спрос затронул кофе, чай, товары для гигиены, алкоголь, а также бакалею, продажи которой год к году выросли почти на 50%.

Рост продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса в розничных сетях за неделю с 28 февраля по 6 марта составил 7,5%. Заметнее всего спрос вырос на сахар, крупы и консервы — на 46% год к году, кофе и чая — на 23%, товары для гигиены и безалкогольные напитки — на 22%, алкоголь — на 18%.

Как отмечают эксперты, если запас товаров не иссякнет, по итогам 2022 года торговые сети нарастят валовую маржу на несколько базисных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам раскрыли список товаров, которые в ближайшие дни должны подорожать на 74%.