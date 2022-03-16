Один человек погиб при пожаре в четырехкомнатной квартире на Тамбасова

Пожар случился в доме на Тамбасова. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Пожар случился в доме на Тамбасова. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе Петербурга произошел смертельный пожар. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру, один человек погиб.

Возгорание случилось в среду, 16 марта, по адресу: улица Тамбасова, дом 25, корпус 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 13:25. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в кухне площадью 6 квадратных метров обгорела обстановка на площади 1 кв. метр.

В 13:39 пожар ликвидирован. К ликвидации огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

В результате пожара погиб один человек. Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция нашла причастного к смерти мужчины, сгоревшего в квартире в Парголово. Как оказалось, он был задушен, а после сожжен.