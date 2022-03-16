Один человек погиб при пожаре в четырехкомнатной квартире на Тамбасова

Один человек погиб при пожаре в четырехкомнатной квартире на Тамбасова
Пожар случился в доме на Тамбасова. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе Петербурга произошел смертельный пожар. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру, один человек погиб.

Возгорание случилось в среду, 16 марта, по адресу: улица Тамбасова, дом 25, корпус 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 13:25. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в кухне площадью 6 квадратных метров обгорела обстановка на площади 1 кв. метр.

В 13:39 пожар ликвидирован. К ликвидации огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

В результате пожара погиб один человек. Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция нашла причастного к смерти мужчины, сгоревшего в квартире в Парголово. Как оказалось, он был задушен, а после сожжен.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Врач перечислил отличительные симптомы стелс-омикрона
Песков заявил, что Путин работает с утра до ночи
Петербургский школьник проткнул глаз саблей на соревнованиях по фехтованию
В Петербурге количество убийств снизилось за год на 10%
Один человек погиб при пожаре в четырехкомнатной квартире на Тамбасова
Wildberries приступил к внутреннему расследованию после сбоя в работе
«АвтоВАЗ» отправит своих сотрудников в вынужденный отпуск
В Госдуму внесли проект об амнистии для совершивших экономические преступления