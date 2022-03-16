Сгоревший в квартире в Парголово пенсионер был задушен перед пожаром

Полиция нашла причастного к смерти мужчины, сгоревшего в квартире в Парголово. Как оказалось, он был задушен, а после сожжен.

Вечером 6 марта в квартире дома №15/2 по Приозерскому шоссе после пожара нашли обгоревший труп 70-летнего мужчины, лежащего на диване. Уже на следующий день судмедэксперты выяснили, что смерть пенсионера наступила из-за удушения.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вскоре удалось выяснить, что к преступлению причастен 32-летний мужчина. Накануне, 15 марта, его задержали в подсобном помещении торгового центра на Ленинградской дороге, дом 22, в Юнтолово.

Установлено, что 6 марта между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый накинул ремень на шею сзади потерпевшего и задушил. После он положил тело на диван, поджег его и скрылся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после смерти матери с ребенком в пожаре на Маршала Тухачевского возбудили уголовное дело.