После смерти матери с ребенком в пожаре на Маршала Тухачевского возбудили уголовное дело

После смерти матери с ребенком в пожаре на Маршала Тухачевского возбудили уголовное дело
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения двух тел после пожара в квартире одного из домов улице Маршала Тухачевского. Погибшими оказались местная жительница и ее малолетний сын.

Трагедия случилась 14 марта. По данным следствия, в результате неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом произошло возгорание в квартире одного из домов по улице Маршала Тухачевского, от чего погибли 46-летняя женщина и ее 9-летний сын.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу, Уголовное дело возбудили по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в экстренные службы поступило сообщение, что на улице Маршала Тухачевского горит жилая квартира. По прибытию на место выяснилось, что пожар произошел в двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров. Обстановка успела обгореть на площади 5 квадратных метров. Огонь удалось устранить достаточно быстро, — чуть больше чем за 20 минут.

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