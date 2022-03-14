После пожара на Маршала Тухачевского в квартире обнаружены двое погибших

После пожара на Маршала Тухачевского в квартире обнаружены двое погибших. Фото: "Яндекс.Карты"

После пожара на Маршала Тухачевского в квартире обнаружены двое погибших. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе утром 14 марта разгорелся квартирный пожар, в результате которого погибли два человека.

Все произошло в понедельник около 07:02 утра. В экстренные службы поступило сообщение, что на улице Маршала Тухачевского, 35 горит жилая квартира. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу.

По прибытию на место выяснилось, что пожар произошел в двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров. Обстановка успела обгореть на площади 5 квадратных метров.

Огонь удалось устранить достаточно быстро, — чуть больше чем за 20 минут. Но в результате на месте происшествия были обнаружены двое погибших.

На месте работали 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 марта в Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 13:20 мск. Оказалось, что в деревне Ундово горел частный дом на общей площади 145 квадратных метров.