Спасатели потушил пожар в Кингисеппском районе на 145 «квадратах»

В понедельник, 13 марта, в Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 13:20 мск. В деревне Ундово горел частный дом на общей площади 145 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 70 пожарно-спасательных частей и 124, 125 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы техники.

Справиться с огнем удалось в 18:53 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем тоже произошел квартирный пожар.