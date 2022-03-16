Сотрудники Выборгского замка ищут кота-хранителя Филимона

Сотрудники Выборгского замка-музея потеряли одного из «сотрудников». У них сбежал рыжий кот Сэр Филимон.

Об этом стало известно в среду, 16 марта. Сообщение о пропаже животного появилось буквально несколько часов назад, сообщил Peterburg2.

Поиски велись на Замковом острове, но хвостатый так и не нашелся. Кот мог самостоятельно отправиться в Старый город, так как и раньше был замечен за такими путешествиями. Сотрудники также предположили, что рыжего Филимона мог забрать кто-то из посетителей.

Кот носит ошейник с капсулой с номерами телефонов, по которым можно связаться с сотрудниками музея. Однако если ошейник будет отсутствовать, то работники замка просят звонить по этим номерам: +7 921 56 53 754; +7 999 53 70 905; +7 931 25 29 555.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пропаже старейшего музейного кота Оси из музея Анны Ахматовой.