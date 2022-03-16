Врач Авербах предупредил о шестой волне коронавируса в Петербурге

Главный врач частной службы скорой помощи Лев Авербах заявил, что шестая волна коронавируса в Северной столице не заставит себя долго ждать.

По мнению специалиста, горожанам еще придется столкнуться с очередным всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией. Авербах уверен, что шестая волна не заставит себя долго ждать. Об этом пишут «Невские новости».

Несмотря на то, что в настоящее время в Петербурге наблюдается резкий спад заболеваемости COVID-19, отменили обязательную вакцинацию и пятая волна почти полностью исчезла, специалист считает, что расслабляться не стоит.

Эксперт отметил, что сейчас в Азии наблюдается увеличение заболевших коронавирусом, в связи с этим в мае-июне такая же ситуация может сложиться и в России. Кроме того Авербах подчеркнул, что ключевую роль в развитии заболеваемости играет вакцинация, при этом сезон года на это не оказывает никакого влияния.

Специалист заметил, что коллективный иммунитет к коронавирусу не развивается, и все время будет наблюдаться его падение. Это связано с тем, считает эксперт, что люди перестают ревакцинироваться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у переболевших коронавирусом пациентов наиболее часто проявляются такие заболевания, как сахарный диабет и сбой щитовидной железы.