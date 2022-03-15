Названы опасные болезни, которые часто появляются после коронавируса

Чаще всего у людей после ковида проявляется сахарный диабет и сбой в работе щитовидной железы. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Чаще всего у людей после ковида проявляется сахарный диабет и сбой в работе щитовидной железы. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

У перенесших коронавирус пациентов наиболее часто проявляются такие заболевания, как сахарный диабет и сбой щитовидной железы. Об этом рассказал главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, рецепторы у COVID-19 находятся по всему организму, поэтому страдать от его последствий могут как соединительная ткань, так и нервная ткань, а также легкие и сердце. Последствия могут быть разными. После инфекции также могут проявляться артриты, болезни суставов и полирадикулопатия.

Как сообщил URA.RU, профессор кафедры педиатрии и главный специалист по инфекционным болезням детей подмосковного минздрава Елена Мескина также рассказала, что диабет и заболевания щитовидной железы – наиболее частые последствия.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после перенесённого коронавируса у людей часто появляются проблемы с зубами и полостью рта. Нередко у таких пациентов расходятся швы, из-за чего хирургические манипуляции приходится вовсе откладывать.