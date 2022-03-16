С 18 марта Белорусская валютно-фондовая биржа начнет осуществление торгов китайским юанем

С 18 марта Белорусская валютно-фондовая биржа начнет осуществление торгов китайским юанем
С 18 марта Белорусская валютно-фондовая биржа начнет осуществление торгов китайским юанем. Фото: Pixabay

Белорусская валютно-фондовая биржа информировала, что с 18 марта начинает торги китайским юанем.

С 18 марта 2022 года ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» предоставит возможность совершения операций с китайским юанем в торговой системе биржи. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт биржи.

Известно, что участники торгов смогут совершить валютно-обменные операции в режиме непрерывного двойного аукциона с расчетами в день заключения сделки по валютной паре китайский юань и белорусский рубль. При этом курс будет устанавливаться в белорусских рублях за 10 китайских юаней.

По итогам торгов расчеты в китайских юанях будут осуществляться через коммерческий банк-резидент Белоруссии.

Подчеркивается, что торги по валютной паре китайский юань и белорусский рубль пройдут также, как торги долларом, евро и российским рублем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалист назвал валюту, которая могла бы заменить доллар в плане инвестиций. Так, в настоящее время рекомендует обратить внимание на юань.

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