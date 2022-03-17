Сахарные заводы начали устанавливать цены в долларах

Сахарные заводы начали устанавливать цены в долларах
Цены на сахар увеличились на 60-70% без каких-либо пояснений. Фото: Pixabay

Некоторые сахарные заводы начали устанавливать цены в долларах, предлагая производителям продуктов расплачиваться за него рублями, но по актуальному курсу валют.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации «Русбренд» в Федеральную антимонопольную службу. Организация попросила ФАС оценить ситуацию и принять меры.

В «Русбренд» входят в том числе Nestle, Unilever, Danone, которые производят продукты в РФ. Производители пожаловались, что цены на сахар увеличились на 60-70% без каких-либо пояснений.

«Сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, поэтому существенное увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий, — говорится в письме «Русбренда».

При этом выбор других поставщиков ограничен в связи с высоким уровнем экономической концентрации рынка сахара в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цены на сахар в России за неделю поднялись почти на 13%. Подорожали овощи и другая продукция.

рост цен сахар фас


 

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