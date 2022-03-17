Психиатр дала совет, как справиться с бессонницей

Для того, чтобы справиться с бессонницей, необходимо ложиться и вставать в одно и то же время. Фото: unsplash

Для того, чтобы справиться с бессонницей, необходимо ложиться и вставать в одно и то же время. Фото: unsplash

Врач-психиатр, психотерапевт, невролог Ольга Котова рассказала россиянам о способах борьбы с бессонницей на фоне тревоги.

Она заявила в интервью радио Sputnik, что сложившаяся геополитическая ситуация может вызвать стресс, который, в свою очередь, приводит к трудностям с засыпанием. По словам психиатра, в таком случае очень важно соблюдать режим сна.

Для того, чтобы справиться с бессонницей, необходимо ложиться и вставать в одно и то же время. Даже если не получилось раньше заснуть, все равно нужно вставать как обычно, по будильнику.

Котова посоветовала не спать днем, чтобы «добирать» ночной сон. Кроме того, в постели нежелательно смотреть телевизор или листать ленту в социальных сетях — это место должно использоваться только для сна.

«Еще важный момент: за два-три часа до сна откладывать телефоны и не употреблять никакого кофеина», — поделилась Котова.

Если рекомендации не помогли в течение месяца, то нужно обратиться к врачу для получения специальных препаратов. В противном случае затяжная бессонница может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, повысить риск сахарного диабета и ожирения.

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