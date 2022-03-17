Какие медицинские услуги подорожают в России

У россиян есть два способа получать лечение в медицинских учреждениях. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

У россиян есть два способа получать лечение в медицинских учреждениях. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Инфляция в России продолжает расти, что сказывается на стоимости не только продуктов, но и услуг. «Прайм» приводит мнение юриста о том, какие медицинские процедуры должны подорожать на фоне антироссийских санкций.

Напомним, что у россиян есть два способа получать лечение в медицинских учреждениях. Во-первых, для этого можно воспользоваться полисом ОМС. В данном случае пациенту не нужно ничего платить, так как деньги поступают в больницу или поликлинику из налоговой.

Разумеется, речь идет об услугах, на которые распространяется обязательное медицинское страхование. Пока роста налоговой ставки не произошло, ничего для россиян не изменится, говорит адвокат Ирина Гриценко.

Другое дело платные услуги в частных медцентрах. В каждом из них есть свой прайс, который утверждается руководителем частной клиники. Ценник формируется с учетом себестоимости работ, материалов, лекарств и расходных материалов, техники. Если что-то из приведенного списка подорожает, то это неизбежно отразится на итоговой цене услуги.

Техническое оснащение рабочего места врача регулируется определенными стандартами. Многое зависит от того, где конкретная клиника будет закупаться. Это могут быть не только государства, поддержавшие санкции, ведь ряд стран не вводил ограничений на поставки в Россию.

Перед медицинскими центрами может возникнуть необходимость ускорить сертификацию техники. Согласно действующим требованиям, использовать для лечения пациентов можно лишь технику и медикаменты, которые получили сертификат Росздравнадзора.

Закупки по текущим договорам должны соответствовать ранее установленной стоимости. Непростая ситуация с доставкой в Российскую Федерацию не должна повлиять на цену услуг, так как решение логистических проблем возлагается на поставщика.

Вместе с тем для некоторых российских поставщиков наступает благоприятный момент. Если раньше многочисленные контракты получали иностранные фирмы, то теперь эту нишу смогут занять отечественные конкуренты.

Принимая во внимание вышесказанное, Гриценко не видит оснований прогнозировать резкий скачок цен на услуги медицинских учреждений.