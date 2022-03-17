В деревне Смердыня Ленобласти обнаружили плантацию наркотиков

В рамках расследования одного уголовного дела, была обнаружена плантация запрещенных веществ.

Об этом в четверг, 17 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Еще в октябре прошлого года, в одной из квартир города Тосно у 45-летнего мужчины было изъято 6,31 грамм наркотического вещества. К слову, на вызов полиция прибыла, чтобы урегулировать скандал. По словам хозяина квартиры он приобрел наркотики в Сети. Было заведено уголовное дело.

Так, с 15 по 16 февраля в рамках расследования указанного уголовного дела в деревне Смердыня в частном доме оперативники изъяли у 32-летнего мужчины запрещенных веществ массой в 798,3 грамма. Мужчина доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наркоман, приставивший нож к шее матери и пригрозивший ей убийством, отправился в колонию.