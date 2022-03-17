В «Экспофоруме» открылась выставка «Экспотехностраж»

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Беглов и Бельский открыли выставку "Экспотехностраж" в "Экспофоруме". Фото: Baltphoto

Утром 17 марта в «Экспофоруме» состоялось официальное открытие выставки «Экспотехностраж».

На открытии выставки «Экспотехностраж» присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что выставка посвящена передовым технологиям безопасности личности, общества и государства, не ней представлены спецавтомобили, суда, образцы вооружения.

Губернатор Петербурга заявил, что промышленность Петербурга справится со всеми проблемами, существующими сегодня. Беглов подчеркнул, что главная задача сейчас — это импортозамещение во всех отраслях городского и российского хозяйства.

Председатель Законодательного Собрания Петербурга заявил о важности проходящей выставки в силу возможной наработки контактов.

«Здесь будут появляться какие-то новые контракты, которые будут подписываться на площадке города Санкт-Петербурга, и для нас это, конечно, важно», — отметил Бельский.

Основной организатор выставки — Росгвардия, для которой в экспозиции представлено несколько современных спецавтомобилей. В общей сложности мероприятие объединило около 80 предприятий, которые заняты в сферах оборонной промышленности, защиты интеллектуальной собственности и многих других.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что боевая и спецтехника Северо-Западного округа Росгвардии примет участие в выставке «Экспотехностраж», которая проходит с 16 по 18 марта.

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