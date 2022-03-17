Петербургский городской суд оставил под стражей медика по делу об отравлении барием в ГКДЦ №1

Петербургский городской суд оставил под стражей медика по делу об отравлении барием в ГКДЦ №1. Фото: ГСУ СК по Петербургу

Петербургский городской суд оставил под стражей медика по делу об отравлении барием в ГКДЦ №1. Фото: ГСУ СК по Петербургу

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда по делу об отравлении барием в Городском клинико-диагностическом центре №1.

В результате заведующую отделом лучевой диагностики ГКДЦ №1 оставили под стражей несмотря на ее обещания содействовать и помогать следствию разобраться в деле. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Защитник заведующей отделом лучевой диагностики просила избрать обвиняемой домашний арест. По словам адвоката, женщина ранее не была судима, а на ее иждивении находятся престарелые родители.

Сама обвиняемая также настаивала на домашнем аресте, заявив, что скрываться не намерена и готова всеми способами сотрудничать со следствием. Тем не менее прокурор просил оставить без изменения постановление.

В результате, Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений.

По версии следствия, на протяжении долгого времени в ГКДЦ №1 долгое время оказывались услуги с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В результате 7 пациентов скончались, а еще около 20 человек получили ущерб здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге заключены под стражу два заместителя главврача медцентра в Петербурге, в котором после рентгена желудка скончались семь пациентов и более 20 пострадали.