Арестованы еще два фигуранта дела об отравлении барием в медцентре на Сикейроса

Более 20 человек пострадали после рентгенографического обследования органов ЖКТ в консультативном центре в Выборгском районе. Фото: ГСУ СК по Петербургу

Более 20 человек пострадали после рентгенографического обследования органов ЖКТ в консультативном центре в Выборгском районе. Фото: ГСУ СК по Петербургу

В Петербурге суд заключил под стражу двух заместителей главврача медцентра в Петербурге, в котором после рентгена желудка скончались семь пациентов и более 20 пострадали.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что заместитель главврача по лечебной и экспертной работе Наталья Суровенко, обвиняемая по ч. 3 ст. 238 УК РФ, заключена под стражу до 26 марта. На аналогичный срок арестовали заместителя главврача по медицинской части Александру Феофанову. Решение вынес Октябрьский районный суд.

Ранее в рамках расследования дела об отравлении барием арестовали самого главного врача Евгению Попова, а также заведующую отделом лучевой диагностики Елену Медведеву. Другую обвиняемую, старшую медсестру медцентра, отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, более 20 человек пострадали после рентгенографического обследования органов ЖКТ в консультативном центре в Выборгском районе. Семь пациентов, проходившие через процедуру гастроскопии, скончались. Предполагаемая причина произошедшего — использование контрафактного бария.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врача медцентра на Сикейроса, где 7 пациентов умерло от бария, заключили под стражу.