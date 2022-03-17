В Ленобласти смягчили коронавирусные ограничения в сфере спорта и детских лагерей

В Ленобласти смягчили коронавирусные ограничения в сфере спорта и детских лагерей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленобласти смягчили коронавирусные ограничения в сфере спорта и детских лагерей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ряд коронавирусных ограничений был снят в Ленобласти 17 марта. Так, смягчение мер коснулось спортивных мероприятий и работы детских лагерей.

В Ленобласти смягчили некоторые ковидные ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Таким образом, с сегодняшнего дня снимается ограничение по числу участников и зрителей физкультурных, а также спортивных мероприятий. Кроме того, работа детских лагерей теперь может осуществляться в прежнем режиме по чек-листам. Отмечается, что детям медиков компенсируют полную расчётную стоимость путёвки в лагерь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти откроются музеи и экспозиции, призванные увековечить память героев, сражавшихся в Ленинградской битве в годы Великой Отечественной войны.