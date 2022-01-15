Дрозденко рассказал о создании музейного комплекса, посвященного Битве за Ленинград

Дрозденко рассказал о создании музейного комплекса, посвященного Битве за Ленинград
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что комплекс получит название «Музей Ленинградской битвы». Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Ленобласти откроется ряд музеев и экспозиций, призванных увековечить память героев, сражавшихся в Ленинградской битве в годы Великой Отечественной войны. Подробнее об этом рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Комплекс получит название «Музей Ленинградской битвы». В него войдут музеи «Прорыв блокады Ленинграда», «Невский пятачок» и «Дорога жизни».

Как сообщил 78.ru, губернатор 47-го региона Александр Дрозденко рассказал на пресс-конференции, что все организационные мероприятия по реорганизации юридического лица планируют завершить до конца 2022 года. 9 мая этого года музей откроют для посетителей.

Главным объектом станет мемориальная комната. Она была создана на основе исторически существовавшего музея, некогда построенного ветеранами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открылся Музей истории и археологии города. Его создали на базе Музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

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