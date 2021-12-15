В Петербурге откроют Музей истории и археологии города

В Петербурге откроют Музей истории и археологии города
Музей создадут на базе Музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Над концепцией учреждения работают Минкульт и Газпром.

В Санкт-Петербурге появится Музей истории и археологии города. Об этом сегодня, 15 декабря, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Он отметил, что над концепцией учреждения трудятся специалисты Министерства культуры и Газпрома. Музей создадут на базе Музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. На данный момент известно, что часть экспозиции расположится на Охтинском мысу. Ее посвятят истории шведского периода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрмитаж расширил список льготников: они смогут посещать музей бесплатно. Речь идет о каждом третьем четверге месяца.

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