В Теплосети предупредили, когда в пяти районах Петербурга будет отключена горячая вода

В Теплосети предупредили, когда в пяти районах Петербурга будет отключена горячая вода. Фото: Pixabay

В Теплосети предупредили, когда в пяти районах Петербурга будет отключена горячая вода. Фото: Pixabay

Энергетики проведут проверку надежности более 800 километров тепловых сетей, из-за чего в пяти районах Северной столицы временно не будет горячей воды.

В течение трех дней горячая вода будет временно отключена в Василеостровском, Невском, Красногвардейском, Московском и Адмиралтейском. Также проверка затронет Кудрово. Об этом сообщает пресс-служба Теплосети.

Отмечается, что 30 марта пройдет проверка в Василеостровском районе, 5 апреля дойдет до Невского района и Кудрово, а 19 апреля испытания пройдут в Московском и Адмиралтейском районах. В эти дни горячая вода будет подаваться в ограниченном режиме, а отопление продолжится в штатном режиме.

На сегодняшний день, 17 марта, сотрудники Теплосети уже обнаружили несколько потенциально опасных объектов. Например, у здания № 4 на Путиловской улице есть парковка, расположенная над инженерными сетями, а во дворе дома № 33 по 2-й линии Васильевского острова детская площадка установлена без согласования с коммунальщиками.

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