Аксенов: возобновление работы Северо-Крымского канала решит проблему с дефицитом воды в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возобновление работы Северо-Крымского канала способствует решению проблемы дефицита воды в Крыму.

Проблема с дефицитом воды в Крыму будет навсегда решена, если будет возобновлена работа Северо-Крымского канала, считает Аксенов. Об этом пишут «Известия».

По словам Аксенова, такой шаг позитивно отразиться на развитии всех отраслей. Также он подчеркнул, что уже на сегодняшний день большая часть водохранилищ заполнены и без канала, и это при том, что еще не было таяния снега. Аксенов считает, что восстановление канала перевешивает влияние санкций на социально-экономическую ситуацию в Крыму.

Помимо этого, Аксенов добавил, что уже сейчас многие водохранилища заполнены и без канала, хотя еще не было таяния снега. Он также подчеркнул, что восстановление Северо-Крымского канала перевешивает влияние санкций на социально-экономическую ситуацию в Крыму.

Планируется, что русло канала приведут в порядок до 1 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что самое крупное водохранилище Крыма Чернореченское, которое обеспечивает водой севастопольский регион, заполнилось на 94,7%.