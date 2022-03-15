Самое крупное водохранилище Крыма заполнилось водой на 94,7%

Крупнейшее водохранилище Крыма Чернореченское, которое обеспечивает водой севастопольский регион, заполнилось на 94,7%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент городского хозяйства правительства Севастополя.

На сегодняшний день, 14 марта, в Чернореченском водохранилище есть 60,8 миллиона кубометров воды, а его максимальный объем составляет 62,2 миллиона кубометров. Процент наполнения водохранилища составляет 94,7%.

Это позволит обеспечить стабильное водоснабжение потребителей Севастополя не только на 2022 год, но и на 2023.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дамбу, перекрывавшую воду для Крыма, взорвали. Военные РФ взорвали дамбу на Северо-Крымском канале, которая лишала Крым воды.