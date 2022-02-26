Дамбу, перекрывавшую воду для Крыма, взорвали

Военные Российской Федерации избавились от украинской дамбы, которая перекрывала воду для Крыма.

Военные РФ взорвали дамбу на Северо-Крымском канале, которая лишала Крым воды. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

На видео заметно, что на гидротехническом сооружении, построенном в Херсонской области на Украине в 2014 году, идет мощный взрыв. После случившегося в небо поднялись клубы черного и густого дыма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство Крыма приняло решение о необходимости введении на полуострове режима повышенной готовности. По словам Сергей Аксенова, это необходимо для того, чтобы в упрощенном порядке решать возникающие задачи.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Федеральная Служба Безопасности предупредила теракт в православном храме в Крыму. Оперативники задержали шесть человек.