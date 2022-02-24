В Крыму введен режим повышенной готовности

В Крыму введен режим повышенной готовности
На территории респвблики Крым действует режим повышенной готовности. Фото: Baltphoto

Глава Крыма Сергей Аксенов лично заявил о том, что на полуострове Крым вводится режим повышенной готовности.

Об этом политик сообщил в социальной сети Telegram.

Правительство Крыма приняло решение о необходимости введении на полуострове режима повышенной готовности. По словам Аксенова, это необходимо для того, чтобы в упрощенном порядке решать возникающие задачи.

Глава республики отметил, что эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не происходит. При этом, специальные меры для помощи гражданам были приняты. Это коснется тех, кто желает выехать из этих населенных пунктов в центр региона.

Аксенов добавил, что жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает

«Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи», — заявил глава республики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Крыму ФСБ предотвратила теракт в храме.

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