Названы товары, которые стремительно подорожают в России в 2022 году

В текущем году некоторые товары на территории России заметно подорожают. Причиной этого могут стать антироссийские санкции, предупреждают экономисты.

Так, в ближайшее время ожидается подорожание иностранной одежды и обуви, аксессуаров, косметических, гигиенических средств и бытовой химии. Также прогнозируется рост цен на строительные материалы и корма для домашних животных.

Как сообщает URA.RU, экономисты призвали россиян не скупать товары про запас. Они объяснили, что ажиотажный спрос приведет к еще более значительному росту цен. Кроме того, делая лишние покупки, граждане тратят свои сбережения, лишая себя подушки безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что iPhone стали еще дороже, а значит и недоступнее для россиян. Цены на модные девайсы мирового бренда взлетели на 24–34 процента.

Напомним, в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.