На сколько в России подорожали iPhone и другая продукция Apple

Есть модели, которые менее чем за месяц подорожали почти в два с половиной раза. Фото: Pixabay

Есть модели, которые менее чем за месяц подорожали почти в два с половиной раза. Фото: Pixabay

iPhone стали еще дороже, а значит и недоступнее для россиян. Цены на модные девайсы мирового бренда взлетели на 24–34 процента. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследования Price.ru.

Платформа сравнения стоимости товаров Price.ru огласила данные мониторинга, который проводился с 23 февраля и 15 марта. Исследователи попытались выяснить, на сколько подорожала популярная продукция «яблочного» бренда в России.

Заметно возросла стоимость планшетов, диапазон наценки составил от 13 до 34 процентов, а ноутбуки прибавили в стоимости 46–142 процента. Исследователи пояснили, почему одни товары подорожали больше других.

Причиной столь сильного удорожания ноутбуков в том, что многие российские специалисты используют для работы MacBook. Это дизайнеры, аналитики, представители других профессий, работа которых происходит именно на компьютерах IOS. Есть модели, которые менее чем за месяц подорожали почти в два с половиной раза.

Так, за макбук Pro MK1E3 магазины хотят почти полмиллиона рублей. Z11B0004T стоит дешевле, но тоже стал многим не по карману – 302700 рублей. Среди незначительно подорожавших моделей стоит отметить макбук Air MGN63, который стоит сейчас на 46 процентов дороже, чем раньше.

Динамика цен на айфон не столь впечатляющая, но даже удорожание на треть сделало эти смартфоны еще недоступнее для россиян. iPhone 13 128GB подорожал больше, чем другие модели, – на 34 процента. За него хотят 96000 рублей.

Наценка на iPhone 11 с таким же объемом памяти составила «всего» 24 процента – теперь приобрести девайс можно за 61000 рублей.

Цены на планшеты оказались меньше всего подвержены изменениям. Есть модели iPad с минимальной наценкой в 13 процентов. Но и в этой категории есть «лидер», который подорожал на треть, – это iPad Pro 12.9.