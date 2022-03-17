Nike продолжает работу в России, но с новыми ценами

Nike продолжает работу в России, но с новыми ценами
В Inventive Retail Group также отметили повышение спроса на спортивную одежду и обувь. Фото: Pixabay

Представители компании Inventive Retail Group, в состав которой входят магазины одежды и обуви Nike, Street Beat и The North Face, заявили о продолжении работы на территории России.

Об этом стало известно в четверг, 17 марта. Магазины на российском рынке продолжат свою работу с прежним ассортиментом. Однако покупателей ждет изменение цен.

Как сообщил ТАСС, в организации объяснили, что повышение стоимости на товары связано с изменением курса доллара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в текущем году некоторые товары в России заметно подорожают. Причиной этого могут стать антироссийские санкции, предупреждают экономисты.

Напомним, в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.

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